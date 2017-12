Polícia encontra dois R$ 2 mil no carro de estelionatários que tentavam fugir

Durante a perícia realizada após a prisão do trio de estelionatários a Polícia Civil encontrou no interior do carro dos supostos estelionatários, uma quantia de R$ 2 mil em dinheiro.

Além do dinheiro, um celular e cartões de créditos foram encontrados. A perícia está no local e Rua Treze de Maio está interditada no trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e Avenida Afonso Pena.

Tentativa de Fuga

Um casal e uma idosa foram presos na tarde desta terça-feira (5), após tentarem fugir da polícia pela contra mão na Rua Treze de Maio, centro de Campo Grande.

De acordo com informações colhidas no local, os três são estelionatários e estavam na agência do Banco do Brasil na Afondo Pena praticando o crime quando foram flagrados pela polícia.