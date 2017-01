Polícia encontra maconha em crack em veículo

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam na tarde desta terça-feira (17), mais de 410 quilos de maconha e pequena quantidade de crack, num veículo, na BR-267, em Bataguassu. Interrogado, o condutor de 51 anos, e um passageiro de 40 anos, confessaram que transportaria a droga até São Paulo (SP).

Flagrante aconteceu no km 129, quando os policiais da PRF realizava bloqueio policial no trecho. Ao avistarem um Ford/Ecosport, com placas de Guarulhos (SP) se aproximando, realizou sinal de parada ao motorista, que desrespeitou e empreendeu fuga em sentido Nova Alvorada/ Bataguassu.

Após perseguição policial, o veículo foi alcançado e abordado pelos agentes em Nova Casa Verde. Em vistoria, foram encontrados 416 tabletes e 55g de pedras de crack em pedras.

O motorista e o passageiro receberam voz de prisão em flagrante, e ao serem questionado relataram que pegaram o carro em Dourados carregado.

Diante do flagrante, os dois homens, o veículo e a droga foram encaminhados até a Polícia Civil de Nova Andradina.