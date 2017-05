Polícia encontrou munição na casa de dono da H2L

Durante cumprimento do mandato de busca e apreensão na residência do empresário Rodolfo Holsback, dono da H2L e da HBR, a Polícia Federal encontrou munições. O empresário está preso. As informações foram confirmadas pelo advogado do empresário, Carlos Marques.

A ação faz parte da quarta fase da Operação Lama Asfáltica deflagrada na manhã desta quinta-feira (11) pela Polícia Federal (PF). Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, nove mandados de condução coercitiva, 32 Mandados de Busca e Apreensão e, o sequestro de valores nas contas bancárias de pessoas físicas e empresas investigadas.

Máquinas de Lama

Esta nova fase da investigação decorre da análise dos materiais apreendidos em fases anteriores, cotejados com fiscalizações, exames periciais e diligências investigativas, as quais permitiram aprofundar o conhecimento nas práticas delituosas da organização criminosa. Restaram ratificadas as provas de desvios e superfaturamentos em obras públicas, com o direcionamento de licitações e o uso de documentos ideologicamente falsos a justificar a continuidade e o aditamento de contratos, com a conivência de servidores públicos.

Os valores repassados a título de propina eram justificados, principalmente, com o aluguel de máquinas. As investigações demonstraram que estas negociações eram, em sua maioria, fictícias, com o único propósito de aparentar uma origem lícita aos recursos financeiros. Em virtude deste estratagema criminoso, esta fase da operação foi batizada de Máquinas de Lama.

Detectaram-se também novas motivações para o pagamento de propinas aos servidores públicos e a consequente tentativa de lavagem de dinheiro, dentre os quais a obtenção de benefícios e isenções fiscais. Entende-se que os prejuízos causados pelo grupo criminoso ao erário, levando-se em consideração os sobrepreços e desvios em obras públicas e as propinas pagas a integrantes da organização tem um valor aproximado de R$ 150 milhões.