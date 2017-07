A polícia Civil está à procura de Nilson Rodrigues Gama, de 40 anos, acusado de matar a tiros a ex-mulher, Rosimeire Kramer, 45, na tarde de domingo (16) na zona rural de Pedro Gomes – a 328 km de Campo Grande.

De acordo com o Coxim Agora, a vítima estava com seus familiares e amigos em um assentamento rural de Santa Maria, quando o autor apareceu e teria dado um tiro no rosto de Rosimeire e mais três disparos na costas da mulher. Ainda de acordo com as informações, a causa provável do crime teria sido por ciúmes.

Rosimeire foi levado ao Hospital de Pedro Gomes, mas já chegou sem vida. Conforme o delegado responsável pelo caso, depois do crime Rodrigues fugiu em uma Fiat Strada de cor branca.

Agora os policiais estão à procura de Nilson nas cidades próximas e na área rural, para tentar encontra – lo.

A Delegacia de Pedro Gomes pediu a ajuda da população nessa caçada e disponibilizou alguns telefones para quem tiver informações e puder ajudar: (67) 3264-1130, 3230-1359, 9 9932-6631 ou 190.