O Europol, o Serviço Europeu de Polícia, com sede em Haia (Países Baixos), utilizou a criatividade para tentar capturar 25 criminosos que estão na lista dos mais perigosos da Europa. O sistema é um jogo interativo baseado na Copa do Mundo e foi lançado nesta quinta-feira (12). O objetivo é dar cartão vermelho aos fugitivos.

Para jogar, basta entrar nos endereços eletrônicos e seguir as regras. As orientações estão em inglês e há o alerta sobre a “Copa dos Mais Procurados da Europa”. O objetivo é tornar público o rosto de cada um dos procurados e assim, colaborar para que sejam presos.

O jogo está disponível no Facebook e também por um portal com endereço eletrônico para entrar no sistema ou simplesmente acompanhar os desdobramentos. Os 25 vencedores receberão uma bolsa esportiva da Europol.

Atraindo visitantes

Na página do jogo, a recomendação: “Não deixe que eles ganhem! Não é uma honra jogar neste campeonato. Esses criminosos são procurados por crimes muito sérios, como assassinato, assalto a mão armada, fraude e tráfico de drogas”.

Segundo a Europol, iniciativas interativas anteriores possibilitaram seis prisões, três realizadas durante a campanha do Natal de 2016, e as outras por meio de cartões postais de 2017.

"A experiência tem nos mostrado que um tom mais original é necessário para atrair visitantes ao website [dos mais procurados da Europol]", observou o porta-voz do Europol, Jan Op Gen Oorth. "Manter um número alto de visitantes é importante para elevar as chances de colocar esses criminosos atrás das grades."

Mais procurados

Os cartões do jogo têm as fotos dos procurados, algumas em preto e branco, com os nomes e a nacionalidade. Ao clicar sobre a imagem, aparecem os crimes pelos quais são procurados, os idiomas que falam, a idade e a situação judicial em que se encontram – há os que não compareceram ao tribunal e outros que são fugitivos da cadeia.

Nesta parte do jogo, há a possibilidade de mudar o idioma para várias línguas, inclusive o português. Ao clicar sobre a imagem, em alguns casos, o procurado já foi capturado e está preso. Em outros, são oferecidas recompensas, que variam desde 5 mil euros a 1 milhão de euros.

Ao clicar, é possível ainda obter as informações sobre como transmitir dados a respeito do procurado.

Como funciona

De acordo com a regra, os jogadores vão desbloqueando as cartas dos criminosos por meio de códigos encontrados nas redes sociais. É um jogo de investigação em redes sociais das agências europeias de aplicação da lei e da Europol. Quando o código é inserido, algumas cartas são desbloqueadas. O objetivo é completar a equipe de Criminosos Mais Procurados da Europa.

Conforme a estratégia da Europol, o jogador que participa do jogo vai se familiarizando com os rostos e os crimes de alguns dos fugitivos mais perigosos da Europa. Além disso, à medida que os resultados são compartilhados nas mídias sociais, os fugitivos ficam ainda mais visíveis para amigos e seguidores, aumentando as chances de uma denúncia para captura.