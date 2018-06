Polícia faz operação contra assassinatos de policiais

Policiais civis e militares fazem nesta terça-feira (26), uma operação no Complexo do Lins, na zona norte do Rio de Janeiro. A meta é cumprir mandados de busca que auxiliem em investigações relacionadas a assassinatos de agentes de segurança.

A ação começou às 5h da manhã e conta com o apoio da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Representantes das instituições envolvidas acompanham e coordenam a operação em tempo real, a partir do Centro Integrado de Comando e Controle.

Neste ano, 60 policiais do estado do Rio foram assassinados. Desse total, 57 eram policiais militares e três, policiais civis.