Polícia fecha ponto de droga e apreende 2 toneladas de maconha

Conforme a Polícia, a casa era utilizada para abastecer as cidades do todo o Brasil

Com mais duas toneladas de maconha, a apreensão de drogas continua forte no interior do Estado. A Polícia Civil fechou mais um ponto de distribuição de drogas, a operação aconteceu na manhã da última terça-feira (6) em Ponta Porã – a 313 km de Campo Grande.

De acordo com o site Porã News, a apreensão da maconha ocorreu em uma casa localizada próxima a rodoviária de Ponta Porã. Luís Eduardo Lindolpho Fernandez Júnior, 21 anos, do Rio de Janeiro, que atuava como vigia das cargas de drogas, foi preso em flagrante.

Durante as investigações, a Polícia levantou que a casa onde foi encontrada a droga era utilizada para abastecer as mulas que levavam a maconha em ônibus para outras cidades do Brasil, além de abastecer a própria cidade. Luís Eduardo foi encaminhado junto com a maconha para delegacia de Ponta Porã.