A Polícia Federal (PF), cumpriu na manhã desta terça-feira (31), mandados de busca e apreensão no presídio de segurança máxima de Campo Grande.

A operação contou com o apoio da Secretaria de Esyado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar e a colaboração da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

De acordo com nota da PF, os mandados foram cumpridos para a obtenção de provas de uma investigação sigilosa em andamento.