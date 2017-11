Polícia flagra adolescentes tentando furtar residência

Dois adolescentes de 16 anos conhecidos pelos policiais foram flagrados tentando furtar uma residência em Bataiporã na tarde de terça-feira (21).

De acordo com informações do site Nova News, a polícia foi acionada pela moradora do imóvel após ser avisada por vizinhos de que haviam dois desconhecidos em sua residência.

Os policias se deslocaram até a residência e flagraram os rapazes pulando o muro para fugir.

Questionados sobre o que estariam fazendo no local, os adolescentes apresentaram versões contraditórias aos policiais. Em checagem ao sistema policial, os PMs constataram que um dos menores tem mais de 10 passagens por furto e que o segundo tem passagem por violação de domicílio.

Além das passagens, os policiais descobriram que os suspeitos moram na residência de um jovem que foi preso recentemente no dia 5 de novembro deste mês por furto qualificado na forma tentada. Diante dos fatos, eles foram entregues na 1ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis juntos à autoridade policial.