Polícia flagra bonitão fazendo

Prática é considerada direção perigosa em via pública

Plena duas e meia da tarde – ou 14h30 como queiram os mais corretos, Ailton Franco da Silva não tinha mais o que fazer e resolveu então dar “zerinho” no Jardim Canguru. O que ele não contava é que os moradores não iriam gostar das manobras do “nobre titanzeiro” e que uma viatura da polícia estaria passando bem na hora.

Espertinho que só, Ailton resolveu “fugir” do flagrante e não teve jeito, foi pego pela viatura e além dele não ter CNH (carteira nacional de habilitação), ainda ficou sem a motoca, já que ela tinha restrição no DETRAN. O piloto então foi levado para a delegacia a autuado por direção perigosa de veículo em via pública.