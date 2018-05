Polícia identifica homem executado em área invadida

Investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Policia Civil, identificaram o homem morto a tiros no último sábado (19), m uma área invadida de Ponta Porã.

A vítima foi reconhecida como Jose Cristobal Delgadillo Valencia, 55 anos, cidadão Boliviano com proibição de entrada no Brasil. Segundo informações do site Porã News, ele foi com três disparos na altura da cabeça em um ajuste de contas do narcotráfico na área invadida da antiga estação ferroviária denominada “Favelinha” em Ponta Porã, onde foi encontrado sem nenhuma documentação.

Segundo informações do site, o mesmo tinha proibição de entrada no país e teria ingressado pela cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero a Ponta Porã no Mato Grosso do Sul, onde foi executado. Os investigadores do SIG, buscam os últimos passos da vitima em território brasileiro a fim de identificar os possíveis autores do homicídio que o executaram.