Polícia identifica homem que fugiu sem prestar socorro

Retrovisor caído da caminhonete ajudou a identificar o autor do acidente

Um homem de 38 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (14), por omissão de socorro em um acidente, após buscas da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil no bairro Planalto Verde, em Terenos.

Os policiais descobriram a autoria do homem devido ao retrovisor ter caído no local do acidente e indicava que uma caminhonete S10 teria causado a colisão.

Com o auxílio de moradores do bairro, os policiais conseguiram encontrar a caminhonete e seu condutor, que foi preso em flagrante pelo crime de omissão de socorro e poderá responder pelo crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor. A ocorrência segue agora sob investigação da Polícia Civil.

O acidente

Na tarde desta quarta-feira (13), uma caminhonete colidiu lateralmente com uma motocicleta Honda Bis, desrespeitando a preferência de passagem da moto no km 378 da rodovia BR-262.

Policiais da PRF realizaram o atendimento, porém a motociclista de 37 anos morreu no local.

O autor do acidente havia fugido do local sem prestar socorro, mas o retrovidor da caminhonete foi arrancado e caiu no local em decorrência da colisão.