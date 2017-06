Polícia investiga caso de túmulo violado em Rio Brilhante

A polícia Civil de Rio Brilhante – a 161 km de Campo Grande, recebeu na última quarta – feira (30), através da Procuradora do município, denúncia sobre uma sepultura violada no cemitério da cidade. O delegado, André Luiz de Mendonça Fernandes, investiga o caso.

De acordo com a denúncia, o administrador do Cemitério São Judas Tadeu localizado na BR 267, encontrou um túmulo aberto e o caixão com um cadáver do sexo masculino retirado do túmulo. O registro policial aponta que o crime aconteceu no último domingo (28) do mês passado às 4h da manhã e a urna funerária estava com a tampa quebrada e aberta.

De acordo com a polícia civil, depois da perícia o cadáver foi recolocado no túmulo, o corpo foi enterrado a três anos. Esse é o primeiro caso que se tem conhecimento de situação parecida em cemitérios de Rio Brilhante.

Segundo o Delegado responsável, André Luiz de Mendonça Fernandes, o objetivo das investigações são esclarecer o crime e saber quem foram as pessoas que cometeram a violação e para quais fins. “O que a Polícia que esclarecer é se o fato se trata de um caso isolado de vandalismo e o túmulo foi escolhido aleatoriamente ou se quem cometeu o crime estava disposto a violar aquela sepultura especificamente”, disse Mendonça.