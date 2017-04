Polícia Militar é homenageada pelo projeto 'Judô Futuro'

O Projeto Judô Futuro- Pólo Ypê visitou o Comando Geral da Polícia Militar de Mato Grosso Sul e homenageou o Subcomandante Geral da PMMS, Coronel PM Valdecir Escalhar e o Diretor de Gestão de Patrimônio e Logística, Coronel PM José Alves das Neves.

O projeto atende crianças e adolescentes, a partir de 03 anos em situação de vulnerabilidade na sede do Clube Ype, na Rua do Rosário, próximo a Mascarenhas de Moraes. Para participar do projeto é necessário que a criança esteja estudando, tenha bom comportamento e boas notas.

Atualmente, o projeto atende 50 atletas diariamente e tem outros pólos, como na Vila Napoles e Estrela Parque. Todos com o mesmo objetivo.

” É muito importante projetos como este na sociedade, eles garantem uma juventude caminhando para bem”, declarou o Subcomandante Geral da PMMS, Coronel PM Escalhar.

Foi entregue um certificado de “Amigo do Esporte” aos oficiais em razão da parceria da instituição para cedência de transporte, facilitando assim, o deslocamento para competições e treinos.

O Coronel PM Alves Neves ficou muito agradecido com a homenagem e colocou a Diretoria de Gestão de Patrimônio Logístico à disposição. ” Fico muito feliz em ver os resultados desta ação, precisamos de mais iniciativas que sejam voltadas aos jovens e adolescentes, isso é prevenção à criminalidade”, declarou o Diretor da DGPL.

O Sargento Marcia Inácio Lima é voluntário no projeto e explica a importância da iniciativa: ” Nosso objetivo é tirar as crianças e adolescentes das ruas, evitando assim as más companhias e o uso de drogas”.

Participaram também da visita o Comandante do Policiamento Especializado, coronel Bosco, juntamente com subtenente Da Guia do Comando de Policiamento Metropolitano.