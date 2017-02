Polícia Militar alerta para roubo e furto de celulares em festas de Carnaval

As festas de Carnaval levam milhares de pessoas às ruas. Para que a folia seja aproveitada em segurança, o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Waldir Ribeiro Acosta, dá dicas à população. Entre elas, o cuidado redobrado com celulares, joias e outros objetos de valor que podem ser roubados ou furtados em locais com muita gente.

Estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) revelam que, de forma geral, os furtos diminuíram no Estado. Em janeiro de 2016 foram 3.485 registros nas delegacias de Mato Grosso do Sul. No mesmo mês de 2017 foram 3.280 ocorrências cadastradas. Mesmo assim, fica o alerta para quem vai aproveitar as festas populares nas ruas, em blocos, cordões e desfiles de escolas de samba.

“Relógios, celulares e joias devem ficar guardados, de preferência”, esclarece o comandante. Segundo ele, esse tipo de material chama atenção de quem comete delitos por oportunidade. “O furto acontece quando o cidadão está com o celular no bolso e dançando no meio da aglomeração. Quando ele percebe encostaram nele e puxaram o celular. O roubo é quando ele sai em via pública, em local ermo. Chega alguém na motocicleta, mostra a arma e pega o celular”, exemplifica.

“O cidadão que for viajar deve deixar alguém próximo cuidando da residência. Se for usar veículo próprio para ir à outra cidade, deve verificar a documentação e fazer manutenção e revisão para evitar acidentes. É importante obedecer a sinalização e se atentar a velocidade permitida na via, e o principal: não beber se for dirigir”, são mais orientações do comandante da Polícia Militar.

Reforço no policiamento

Para reforçar o policiamento em cidades com festas de Carnaval e garantir a segurança de cidadãos, a Polícia Militar trabalhará integrada com militares de todos os batalhões: Polícia Rodoviária Federal (PRE), Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e Polícia Militar Ambiental (PMA), além de apoio das guardas municipais e das agências municipais de trânsito.

Organizadores de festas nas cidades de Corumbá, Bonito, Nioaque, Fátima do Sul, Miranda, Porto Murtinho, Bodoquena e Aquidauna solicitaram apoio na segurança. Para esses locais, a Polícia encaminhará reforço militar, além do efetivo local. Municípios que têm festas tradicionais e não solicitaram reforço também contarão com o trabalho da Polícia Militar por meio do efetivo local.

“O trabalho policial funcionará de duas maneiras. A primeira com efetivo normal para atendimento de ocorrências. A segunda com efetivo no local de realização do carnaval. Em Campo grande, por exemplo, policiais ficarão na Praça do Papa, onde acontecem os desfiles, com policiamento ostensivo e abordagem de pessoas”, explica o coronel Waldir.