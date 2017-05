Polícia Militar apreende drogas, armas durante operação no final de semana na capital

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, através do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) e suas unidades subordinadas, dentro do plano de comando, realizaram “Operação MS Seguro”. A operação aconteceu neste final de semana, entre os dias 28 à 30 de abril, em diversas regiões de Campo Grande, a fim de garantir uma maior segurança da população da Capital.

Segundo o Balanço feito pela PM foram:

- 1.991 Pessoas abordadas;

– 927 Veículos abordados;

– 17 Mandados de Prisão cumpridos;

– 79 Pessoas conduzidas à Delegacia da Polícia Civil;

– 41 Veículos removidos ao pátio do Detran;

– 164 Auto de Infração;

– 17 Auto de Recolhimento Documentos;

– 9 Veículos roubados ou furtados recuperados;

– 51,067 kg Drogas apreendida.

Por ser um final de semana seguido de feriado, foram intensificadas as fiscalizações em bares, lanchonetes, postos de combustíveis e nos locais com maiores índices de reclamação de perturbação da tranquilidade e do sossego.