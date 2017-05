Polícia Militar apreende mais de 33 toneladas de drogas em quatro meses

A Polícia Militar do Estado divulgou nesta semana um balanço da apreensão de drogas dos quatros primeiros meses do ano de 2017. Essas ações fazem parte do programa “MS Mais Seguro”, que tem como objetivo garantir a tranquilidade e a ordem pública.

De acordo com o levantamento, nos meses de janeiro a abril deste ano foram apreendidas pela Polícia Militar 33.218 toneladas de drogas, sendo que 32.494 são de maconha. O restante das apreensões, divide-se entre cocaína, pasta base, crack e haxixe.

Outro dado significativo é de que, no mesmo período, foi a apreensão de 295 mil pacotes de cigarros. Ao todo foram recuperados 824 veículos roubados e 316 armas de fogo apreendidas. Além disso, foram efetuadas 1.291 prisões de foragidos da justiça e outras 1.1408 pessoas encaminhadas até as delegacias, resultando em 4.931 flagrantes.

Os números são resultados, principalmente, da intensificação de ações de prevenção a partir das metas do programa “MS Mais Seguro”, que compactua com o atual plano de comando da Polícia Militar, que tem a finalidade de garantir a segurança e a preservação da ordem pública.

No mesmo período do ano passado foram apreendidas 37.630 toneladas de drogas, mostrando que a PM continua atuante dia a dia pra combater o tráfico de drogas. O comandante da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destaca que todas essas ações refletem numa diminuição da criminalidade e a Polícia Militar continuará desenvolvendo ações planejadas para garantir sempre a proteção da vida e patrimônio dos cidadãos sul-mato-grossenses.

As apreensões de drogas geraram um prejuízo ao crime organizado de aproximadamente R$ 82.923.345,60. Se os entorpecentes chegassem à comercialização renderiam três vezes mais aos traficantes e se alastraria, destruindo diversas famílias. A Polícia Militar conta com a ajuda da sociedade, que é uma grande parceira e pode continuar contribuindo com informações que auxiliem na prisão de traficantes e na desativação de pontos de vendas de drogas e carregamentos, através do disque denúncia 181 ou pelo próprio 190.