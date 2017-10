Polícia Militar apreende R$ 6 mil em notas falsas em Itaquraí

Na tarde de segunda-feira (09) a Polícia Militar realizou a apreensão de R$ 6.60,00 em notas falsas, e realizou a prisão de um homem de 56 anos em Itaquiraí.

Por volta das 14h, a PM de Itaquiraí foi informada que ocupantes de uma caminhonete F-1000 com placas de Dourados/MS, haviam passado dinheiro falso em um comércio de Eldorado e que possivelmente tinham mais e poderia estar indo sentido a Itaquiraí.

Então os policiais se deslocaram até a BR-163 na saída para a cidade de Eldorado, onde conseguiram abordar a referida caminhonete. Que estava carregada com um touro mecânico e era conduzida por Gelcimar Azevedo Maia, de 45 anos e que tinha como passageiro, Jose Carlos Pereira de 56 anos.

Em revista pessoal em José Carlos, os políciais encontraram uma nota falsa de R$ 50 e lhe deram voz de prisão. Já com Gelcimar foi encontrada a quantia de R$ 1.179, legítimos.

Por a caminhonete estar carregada com muitas coisas, os policiais pediram para que Gelcimar os acompanhar até o pelotão da PM de Itaquiraí para que assim eles pudessem fazer uma vistoria minuciosa no veículo.

Gelcimar concordou e entrou na caminhonete, mas aproveitando o grande fluxo de veículos que transitavam pela rodovia, jogou um pacote pela janela da caminhonete e arrancou com o veículo fugindo. Ao verificarem o pacote jogado por ele, os políciais constataram que se tratava de várias notas de dinheiro falso.

Uma guarnição saiu em perseguição à caminhonete, porém não o alcançaram e o perderam de vista quando ele adentrou no perímetro urbano de Itaquiraí. Segundo a PM, o pacote jogado por Gelcimar continha 18 cédulas de vinte reais e 113 cédulas de cinquenta reais, somando um total de R$ 6.010,00 em notas falsas.

A dupla é da cidade de Ponta Porã. José confessou que teriam feito uma compra no valor de R$40 no comercio de Eldorado e pago com notas falsas. Ele foi encaminhado juntamente com as notas apreendidas (verdadeiras e falsas) pela Polícia Militar para a Delegacia da Polícia Federal de Naviraí, para serem tomadas as providências cabíveis ao caso.