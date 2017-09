Polícia Militar de Corumbá Realiza Blitz Preventiva

Preocupada com o bem estar do cidadão, a polícia militar tem intensificado as abordagens a veículos carros

Durante o mês de setembro a polícia militar realizou diversas Blitz preventivas pela cidade de Corumbá, com o intuito de prevenir a ocorrência de acidentes no trânsito, os quais em muitos casos ocorrem por falta de atenção, negligências e até mesmo imprudências de muitos.

Preocupada com o bem estar do cidadão, a polícia militar tem intensificado as abordagens a veículos carros e motos, não só pelo fato de alertar aqueles que estejam com os documentos do veículo ou os pessoais em atraso, mas é uma forma de inibir possíveis ações em que, por exemplo, um veículo roubado ou furtado transite facilmente pelas ruas da cidade, sendo abordado durante a blitz e recuperados.

Na sexta-feira (29), foram realizadas duas blitzen, uma nas imediações da rua Frei Mariano e a outra nas proximidades da rua Sete de Setembro, ambas realizadas pelas guarnições de Trânsito e rádio Patrulha, juntamente com o Oficial Ten. Masaaqui, sendo abordados no total 24 motocicletas, 5 carros e ainda foram feitas algumas notificações. Os veículos que se encontravam com a documentação em dia foram liberados em seguida.