Polícia Militar desencadeia operação “Brasil Democrático II”

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul desencadeará na manhã de sexta-feira (28) a operação “Brasil Democrático II”, com o objetivo de garantir a segurança e a ordem pública dos manifestantes que se fizerem presentes na chamada “greve geral”. A operação será realizada em todo o Estado.

“A Polícia Militar estará presente para garantir a defesa da democracia e dar segurança aos cidadãos de bem que lá estarão”, declarou o comandante-geral da PMMS, coronel Waldir Ribeiro Acosta.

A ação visa garantir a segurança e fluidez do trânsito durante a manifestação de caráter nacional que será realizada. Dentre os grandes pontos de concentração dos participantes estão a Praça Ary Coelho e a Praça do Rádio Clube no centro de Campo Grande, locais de grande fluxo de pessoas e veículos.

A Polícia Militar estará presente durante toda a manifestação com policiamento em viaturas quatro rodas, duas rodas e policiamento à pé, garantindo assim um evento tranquilo e sem transtornos à população.