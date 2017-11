Polícia Militar prende receptor de moto furtada no Jardim Leblon

A equipe da Base Comunitária de Segurança Coophavilla recuperou uma moto furtada e prendeu o condutor por receptação. A prisão aconteceu na última sexta - feira (17) na Avenida Marechal Deodoro em Campo Grande.

A equipe efetuava rondas ostensivas pela avenida quando abordaram uma motocicleta que transitava em atitude suspeita na via. Após checagem, os policiais constataram que a motocicleta tinha sido furtada no mesmo dia conforme boletim de ocorrência, contudo, o condutor negou ser o autor do furto e informou que havia comprado por outro homem no bairro Guanandi pela quantia de R$ 800.

Diante dos fatos, o mesmo foi encaminhado à delegacia, juntamente com a motocicleta, para procedimentos cabíveis.