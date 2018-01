Polícia Militar Rodoviária alerta para deslizamento na MS-338

Devido as fortes chuvas dos últimos dias, no quilômetro 37 da MS-338, houve um deslizamento da pista. Por isso o 14° Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informa aos condutores de veículos que irão trafegar pela MS-338 que liga os municípios de Campo Grande à Santa Rita do Pardo (MS) que a pista está parcialmente interditada.

Devido ao acontecimento, a polícia militar rodoviária está usando o sistema de pare e siga para controlar o trafego de veículos pequenos, caminhões e carretas estão impedidos de seguir por este trecho.

De acordo com o site Dourados Agora, técnicos da Agesul, empresa responsável pela manutenção da rodovia estão no local. A previsão dos reparos segundo a Agesul é de 20 a 30 dias, dependendo das condições do tempo.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a utilizarem rotas alternativas para quem vai com destino à Santa Rita do Pardo e Bataguassu. Podendo utilizar a rota via Nova Alvorada do Sul ou via Três Lagoas (MS).