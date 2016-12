Polícia Militar Rodoviária intensifica fiscalização nas estradas de Mato Grosso do Sul

A operação “Rodovia Segura” iniciada no início de dezembro segue até o fim de janeiro com reforço policial de pelo menos 100 profissionais. Segundo tenente Luiz Duarte – chefe de operações da PM Rodoviária – a ação tem o objetivo de reforçar o uso do cinto de segurança e coibir infrações.

“Nesse fim de ano, a PM Rodoviária vai dispor do efetivo administrativo, para que o usuário da via sul-mato-grossense possa ir em segurança a todos os lugares. É muito triste nós observarmos o grande índice de acidentes ocasionados pelo próprio condutor, que não tem a sensibilidade de respeitar o limite de velocidade, usar o cinto de segurança e fazer o uso do álcool – que é proibido”.

Além das fiscalizações nos 10 postos da corporação distribuídos pelas rodovias estaduais, a Polícia Militar Rodoviária também está concentrando esforços na conscientização dos condutores, por meio da distribuição de material educativo.

Vale lembrar que novas regras de trânsito entraram em vigor recentemente. Norma do Departamento Nacional de Trânsito – o Denatran – exige que os motoristas acendam os faróis durante o dia. Entre outras novidades estão as mudanças nos valores das multas, conforme alerta do tenente Duarte.

“Uma infração de natureza leve, que tinha valor de R$ 53 passou para R$ 80,38. A infração média de R$ 80 passou para R$ 130,16, a grave está em R$ 195,23 e a gravíssima em R$ 293,97. Existe um agravante, uma ultrapassagem proibida é multiplicada por dez, ou seja, basta multiplicar o valor da multa gravíssima e o resultado é de R$ 3 mil aproximadamente, assim como no caso da alcoolemia”.

Para acionar a Polícia Militar é preciso ligar no número 190.