Polícia Militar Rodoviária vistoria 17,9 mil veículos em operação de fim de ano

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) divulgou o balanço da operação Rodovia Segura, realizada pelo 14º Batalhão no período de 20 de dezembro de 2016 a 5 de janeiro de 2017, nas estradas que cortam Mato Grosso do Sul. Em comparação ao mesmo período do ano de 2015, houve uma redução de 13,4% no número total de acidentes, um aumento de 21% nos veículos abordados e um crescimento significativo de 65,5% na apreensão de drogas.

Foram feitas blitz móveis e bloqueios em todas as rodovias da PMRv, onde foram abordados mais de 17,9 mil veículos, notificados e multados 1.051 condutores, recolhidos 316 Certificados de Licenciamento Anual (CLA), apreendidos 32 veículos e ainda, foram recuperados 10 veículos furtados ou roubados no Estado ou em outras unidades da Federação.

Na operação os policiais rodoviários estaduais ainda tiraram de circulação uma arma de fogo, 4,6 quilos de maconha, 35,6 quilos de haxixe, 5.500 pacotes de cigarros e dois mandados de prisão expedidos. Em relação aos acidentes foram registrados 47 sem vítimas e 55 com vítimas, sendo 18 fatais.

O objetivo da operação foi a intensificação da fiscalização nas rodovias estaduais devido ao grande aumento do fluxo de veículos nesse período, de forma a prevenir as ocorrências de acidentes de trânsito, garantir uma viagem tranquila e segura aos usuários da via, bem como a fiscalização e repressão às violações às leis de trânsito. O policiamento também foi voltado ao combate aos ilícitos, como o contrabando e o descaminho, tráfico de drogas, roubo e furto de veículos, entre outros.