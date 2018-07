Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado pela Polícia Militar de Corumbá para investigar a morte de três bandidos, deve ser concluído em até 40 dias. O caso aconteceu na última segunda-feira (9), durante uma troca de tiros entre criminosos e policiais da cidade.

O comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar de Corumbá, tenente-coronel Massilon de Oliveira Silva Neto, explicou que é procedimento padrão em que as armas dos militares são recolhidas para que passem por perícia e o Comando Geral da corporação no estado é informado sobre o caso.

Conforme Neto, os policiais que participaram diretamente do confronto – três no total –, continuam trabalhando normalmente até o término do IPM, que tem previsão de conclusão em 40 dias.

“O procedimento é padrão. Imediatamente após o acontecido é aberto um inquérito policial militar para apurar o fato. As armas que os policiais utilizavam já se encontram recolhidas para que seja realizada a perícia e o Comando da corporação foi informado sobre as medidas tomadas”, disse o comandante.

Segundo o site Diário Corumbaense, o inquérito vai investigar as circunstâncias do confronto. As armas de fogo que estavam com os bandidos foram entregues na 1ª Delegacia de Polícia Civil.