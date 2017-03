Polícia paraguaia foge de Pedro Juan

Áudios com ameaças contra os agentes da polícia estão circulando pelas redes sociais

Os agentes da divisão de homicídios de Pedro Juan Caballero foram encaminhados urgentemente para a capital após viralizar nas redes sociais um áudio de ameaça de morte a um agente. A medida foi tomada para evitar qualquer atentado. As informações são do site ABC Color.

Segundo apurado, o conteúdo do áudio divulgado seria falso e teria a finalidade de assustar os agentes e atender interesses de pessoas ligadas com o tráfico de drogas e o crime organizado na fronteira com o Paraguai.

A decisão de encaminhar os agentes para a capital foi tomada diretor de apoio técnico da polícia Abel Cañete, depois de um pistoleiro a serviço do crime atentar contra a vida do inspector oficial Juan Ortiz Gonzalez em sua residência. O oficial não se machucou.

Áudios de um suposto traficante ameaçado outro agente também viralizaram nas redes sociais. Nele eram cobrados nove quilos de cocaína, avaliadas em 35 mil dólares, que supostamente teriam sido extorquidas ou roubas e teriam que ser pagas com a vida do policial.

Em uma da gravações o traficante pedia que os agentes entregassem sua mercadoria às 17 horas de segunda-feira , mas após verificar que seu pedido não seria atendido começou a ameaçar a entrega de fotos e vídeos do procedimento para a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e para a imprensa.

No último áudio, o traficante disse que ele estava indo obter a sua vingança com balas e destacou que o ataque contra a residência do funcionário Ortiz foi apenas um aviso. Isso gerou um clima de incerteza e de ansiedade entre os agentes de polícia que trabalham em Pedro Juan Caballero, principalmente porque fatos semelhantes já acontecem. Assassinos pagos por narcotraficantes mataram vários agentes na capital de Amambay entre outubro de 2015 e abril de 2016.