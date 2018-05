Polícia pode garantir abastecimento de combustível na capital

Motoristas dos aplicativos Uber obstruíram na noite desta sexta-feira (25), a passagem de entrada no Centro de Distribuição de Combustíveis da Petrobras, próximo ao Aeroporto Internacional na avenida Duque de Caxias, em Campo Grande.

Segundo informações apuradas pelo JD1 Notícias, a distribuidora está lotada com veículos cheios de combustíveis para abastecer a capital, mas são impedidos por motoristas do Uber que declararam apoio a greve dos caminhoneiros.

De acordo com Edson Lazaroto, gerente-executivo do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS), na segunda-feira (21), os motoristas do aplicativo entraram com uma ação em apoio a greve e foi concedida autorização para fechar as bases das distribuidoras.

"Há combustivel nas bases para suprir Campo Grande inteira, com cerca de 8 a 10 caminhões, mas os veículos não conseguem sair. Nós já acionamos a Polícia Militar para tentar resolver o problema, pois até ambulâncias do interior precisam ir para outras cidades. Não somos contra a greve, mas também é preciso bom senso nos casos de emergência", afirma.

Autorização judicial

Na noite desta sexta-feira (25), o juiz Daniel Della Mea Ribeiro da 6ª Vara Cível autorizou, através de liminar, a escolta e uso de força policial (militar, federal, rodoviária federal e Exército brasileiro), dos caminhões que efetuam o transporte dos combustíveis em Campo Grande para os postos de revenda, com prioridade para os aeroportos e atendimento a serviços essenciais, com o fim de normalizar os serviços à população.

Caso os motoristas que impedem a entrada/saída da distribuidora não cumpram a ordem judicial terão que pagar multa no valor de R$ 2.500,00 por dia.