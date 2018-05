Polícia prende homem foragido por posse ilegal de arma

Policiais militares prenderam um homem de 29 anos na noite desta segunda-feira (28), por porte ilegal de arma de fogo na Vila Marcos Roberto, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, durante ronda os policiais avistaram um veículo Parati de cor preta com duas pessoas dentro. Ao acionarem a sirene para abordagem, o condutor Ronielson desceu do carro e fugiu pulando o muro de uma residência. Os policiais notaram que na cintura do homem havia um objeto e, após persegui-lo, o prenderam nos fundos de uma casa, tentando pular outro muro da vizinhança.

O autor ofereceu resistência e foi necessário o uso da força policial para contê-lo. Ao ser questionado o motivo da fuga, Ronielson afirmou que portava uma arma de fogo e que havia jogado durante a tentativa de fuga.

A arma da marca Taurus modelo 24/7 calibre .40 foi encontrada nos fundos da residência com carregador contendo dez munições intactas. O autor relatou que comprou a arma pelo valor de R$ 2.000,00 para sua segurança, pois possui vários inimigos.

O outro homem que estava com o autor no carro, foi identificado como Marlon da Silva Santos, 19 anos, afirmou que estava ajudando o colega com problemas mecânicos no veículo, afirmando ainda não saber que Ronielson estava com a arma.

Ronielson foi preso em flagrante e encaminhado sem lesões corporais a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) Piratininga. Ele estava com mandado de prisão em aberto.