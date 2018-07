Polícia prende homem que retalhou rosto da ex-mulher

Na manhã de quarta-feira (18), um homem que estava foragido, foi preso na casa de familiares na Vila Nova Esperança, em Rio Brilhante.

Romualdo da Silva Aves esfaqueou a ex-esposa Gisele Pereira da Silva Alves no rosto e no braço no último dia 25 de junho. Ele a matou por não aceitar o fim do relacionamento.

O autor não resistiu a prisão e disse aos policiais que no dia do crime estava bêbado e ficou irritado com algumas atitudes da ex-mulher. Ele estava com mandado de prisão decretado pela Justiça por tentativa de homicídio e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

O assassinato

Gisele foi morta com golpes no rosto e no braço em frente a sua casa, na rua Maria de Jesus Cerveira, no centro de Rio Brilhante.

Romualdo fugiu logo após o crime. Um filho do casal, de 14 anos, disse que estava em casa quando o pai chegou armado com a faca. Como a mulher não estava em casa, Romualdo esperou ela chegar e a matou.

O filho escutou a mãe gritar por socorro e saiu pra ver o que ocorria. Quando chegou em frente da casa, viu a mãe esfaqueada e o autor fugindo com a bicicleta da vítima.

Gisele foi sorrida por uma ambulância que a conduziu o hospital, mas não resistiu.

De acordo com informações dos familiares da mulher, apesar de estarem separados a um ano. o casal manteve um relacionamento por 20 anos e possuem três filhos.