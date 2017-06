Polícia prende jovem que tentou matar por causa de botijão de gás

A Polícia Civil de Coxim - a 242 km de Campo Grande, identificou na última segunda-feira (5) o suspeito da tentativa de homicídio contra Welton Morais dos Santos, de 34 anos, que ocorreu no dia 12 do mês passado.

Conforme o site Coxim Agora, as investigações apontam que o jovem, J.C.D., de 18 anos, que no dia do crime era menor de idade, agrediu Morais com golpes de facão. O suposto autor da tentativa de homicídio disse que o motivo da briga seria o furto de um botijão de gás.

J.C. teria ido até a casa da vítima para tirar satisfação, Morais não gostou de ser acusado pelo sumiço do botijão, com isso eles entraram em luta corporal. Na confusão, o menor desferiu golpes de facão em Santos.

Ato infracional

Depois de ser atingido no pescoço e na cabeça, Welton foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). No dia do crime, a Polícia Militar fez buscas para encontrar o J.C., mas não conseguiram prende – ló.

O suspeito vai responder pela tentativa de homicídio equiparado a ato infracional devido ele ainda ser menor de idade no dia do crime.