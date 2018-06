Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) prenderam na terça-feira (19), um suspeito de explodir várias agências bancárias com o objetivo de furtar dinheiro de caixas eletrônicos no Rio de Janeiro. Rodrigo Correia Martins de Piedade, conhecido como "Loirinho", tinha contra ele um mandado de prisão preventiva por roubo duplamente qualificado.

De acordo com a assessoria da Polícia Civil, "Loirinho" foi preso em sua casa, na comunidade do Fogueteiro. Estava com uma pistola Glock .40, adaptada para disparar tiros em rajada. Na ação também foi recuperado um veículo roubado.

Ainda segundo a assessoria da Polícia Civil, ele é apontado como um dos líderes de uma quadrilha especializada em furto de caixas eletrônico com emprego de material explosivo. Outros suspeitos de integrar o grupo criminoso também foram identificados. O suspeito tem inúmeras anotações criminais por roubo, com prisões anteriores.