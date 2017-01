Danilo Souza dos Reis de 20 anos, Mauri Dailton Fernandes de Oliveira de 22 e um adolescente de 17 anos foram presos, na noite desta segunda-feira (30), acusados de sequestrar um casal que estavam numa caminhonete, na região central de Naviraí. A prisão aconteceu numa praça de pedágio na BR-163. Mais quatro suspeitos continuam foragidos.

De acordo com o site Tá Na Mídia Naviraí, um casal, sendo um jovem de 29 anos e sua namorada de 21 anos, estavam conversando dentro de uma caminhonete, de modelo Toyota Hilux, em frente da residência da jovem, quando por volta das 21h, foram abordados por dois indivíduos, a pé e armados com revolveres. Os suspeitos anunciaram o assalto.

Durante o sequestro, o casal foi obrigado a passar para o banco traseiro do veículo, onde os assaltantes tomaram a direção da caminhonete, seguindo a BR-163. Ao ouvir o barulho do veículo saindo, avô da garota entrou em contato com os aparelhos celulares do casal, porém estavam desligados. Ela estranhou e comunicou o fato para os demais familiares, que acionaram a Polícia Civil.

Diante das informações, com a característica da caminhonete, a Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil entraram em contato com equipes da região de Mundo Novo, que montaram uma barreira policial na praça de pedágio e conseguiram capturar Mauri, que conduzia o veículo.

Interrogado, acabou confessando que mais comparsas estaria vindo logo atrás num Gol de cor branca. Os policiais realizaram outra barreira policial, conseguindo abordar o carro, que era conduzido por Danilo, e tinha o adolescente como passageiro.

Ao serem detidos, os três informaram que receberam a caminhonete no trevo da Usina em Naviraí, e que outros indivíduos teria levado as vítimas em um outro carro, modelo Fiat Uno.

Com informações do casal, a equipe policial repassou as informações para outras diversas equipes da região, que realizaram buscas atrás das vítimas, que foram localizadas pela PM de Naviraí, caminhando as margens da MS-14, próximo ao presídio do município.

Em depoimento, eles disseram que foram obrigados a descer da caminhonete e entrar no carro de passeio, que os levou até uma casa abandonada, localizada no meio do canavial, onde permaneceram por duas horas. Após os bandidos saírem da casa, o casal disse aos policiais que conseguiram se desamarrar e sair do local em busca de ajuda.

Os três suspeitos foram conduzidos até a Polícia Civil de Naviraí.