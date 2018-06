Polícia procura mulher que rouba idosos em Campo Grande

Donata de Souza da Silva, 59 anos, está sendo procurada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), acusada de roubar idosos em Campo Grande. A informação foi divulgada nesta terça-feira (19), pela delegacia.

De acordo com uma nota divulgada nas redes sociais pela assessoria de imprensa da delegacia, a mulher se identificada com nomes falsos como Renata, Maria, Angela e outros, para se aproximar dos idosos na cidade.

Conforme as informações, após fazer amizades, ela se oferece para acompanhar os idosos até sua residência, onde oferece uma bebida batizada, deixando as vítimas inconscientes. Nesse tempo, Donata aproveita para roubar os objetos de valores do local e fugir.

Donata está foragida. Caso a alguém a veja ou saiba seu paradeiro pode ligar 190 ou 3368 6600.