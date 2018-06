Polícia recupera carro roubado; batedores estavam com mais de R$ 37 mil

Um carro roubado foi recuperado nesta terça-feira (12), por volta do meio-dia pela Polícia Rodoviária Federal, em Rio Brilhante. Um outro carro que fazia o serviço de batetor também foi apreendido.

Os policiais suspeitaram de dois carros que trafegavam na rodovia BR-163, sendo um Hyundai com placas de Minas Gerais seguido pelo veículo Gol com placas do Distrito Federal. Os condutores afirmaram que seguiam a Ponta Porã para visitar familiares, porém durante verificação em um dos carros, foi localizado o valor de R$ 37.100,00. O motorista afirmou que o dinheiro era de sua propriedade e que iria gastar em compras no Paraguai.

O condutor do Gol apresentou um documento do veículo e sua carteira de habilitação, que os policiais suspeitaram ser falsos. Também foi constatado tratar-se de veículo com a mesma característica com placas PBB-8762-DF com registro de roubo em 25 de março deste ano na cidade de Brasília-DF.

Um dos condutores confessou que todos estavam juntos e se conheciam, que pegou o carro em Uberlândia-MG de um desconhecido e levaria o veículo até Ponta Porã e que receberia R$ 1.000,00 pelo serviço.

Os homens foram presos e encaminhados à delegacia de Polícia Federal em Dourados, juntamente com seus pertences para registro do flagrante.