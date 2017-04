Polícia recupera carro roubado na Capital e bandidos são detidos

Em rápida ação agentes da Policia Militar recuperam veiculo tomado em assalto na capital e prendem autores em flagrante.

Os presos foram identificados como, Luís Fernando Pimenta e Rafael Fernando Dias, presos na noite de quinta feira (20) por volta das 23:00hs, minutos após tomar um veiculo VW-Saveiro, cor prata, em assalto, recuperado em uma rápida ação dos agentes da Policia Militar, que deram ordem de parada ao condutor, que desobedeceu e atropelou a barreira policial, colocando em risco a vida dos agentes da Policia Militar.

Luís Fernando ainda tentou fugir, mas terminou interceptado e encaminhado ao DP da Policia Civil para os procedimentos cabíveis, quando chegaram a DP outros agentes da Policia Militar com o comparsa do mesmo, que durante patrulha na cidade com as informações em mãos obtiveram êxito em identificar o cumplice que também recebeu voz de prisão e encaminhado ao DP da Policia Civil, onde foram presos em flagrante pela pratica de roubo majorado pelo emprego de arma.