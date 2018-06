Polícia recupera moto furtada antes de dono dar falta

Policiais militares recuperaram uma motocicleta furtada por volta das 11h deste domingo (3), antes mesmo do dono perceber o furto, no bairro Guaicurus, em Corumbá.

Uma equipe da Força Tática foi acionada para verificar uma denúncia de uma motocicleta abandonada em um terreno baldio nas proximidades da rua Luiz Feitosa Rodrigues.

Os policiais encontraram a moto no meio do matagal. Ao ver os policiais no local, uma testemunha se aproximou e disse que viu quando três indivíduos entreram no matagal empurrando a motocicleta.

A equipe policial realizou a checagem da placa no Sistema Integrado de Gestão Operacional (SIGO), onde foi possível encontrar os dados do proprietário. Ao ser quationado sobre o veículo, Rodrigo Antonio Castro de Araújo, 41 anos, disse que estava dormindo e não havia sentido falta da motocicleta.

O veículo foi entregue na delegacia de polícia para providências necessárias e a vítima foi orientada a comparecer na delegacia para esclarecimentos.