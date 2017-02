Polícia Rodoviária Federal apreende uma tonelada de agrotóxicos de origem chinesa contrabandeados

Na última sexta-feira (11) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu carregamento de agrotóxicos de origem chinesa contrabandeados. Um caminhão M. Benz/ L1618, placas de Santa Catarina, que transportava o contrabando foi abordado pela PRF na BR 163, em Campo Grande, próximo ao Km 532.

Na abordagem o motorista informou que levava semente de capim para a cidade de Bom Jesus no Piauí, e apresentou nota fiscal referente às sementes. No compartimento de carga do veículo foi encontrada a substância ACENOVA 70, inseticida agrícola de origem chinesa.

Pelo contrabando o motorista informou que receberia R$ 1 mil e foi apresentado na Polícia Federal em Campo Grande juntamente com o contrabando.