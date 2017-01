Polícia só falará sobre reconstituição na semana que vem

Apesar da reconstituição do crime em que o policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon matou o empresário Adriano Correia ter acontecido nesta quarta-feira, somente no próximo dia 17 a Polícia Civil fará coletiva para falar sobre o assunto. De acordo com as informações da assessoria de comunicação os resultados da pericia serão apresentados em uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira (17), às 08h30.

A reconstituição do crime realizada na manhã desta quarta-feira (11), teve a participação do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 47 anos, das vítimas Agnaldo Espinosa da Silva, de 48 anos, e o adolescente de 17 anos e uma testemunha.

Acompanhada pela delegada responsável pelo caso, Daniella Kades de Oliveira Garcia, a simulação foi realizada no mesmo horário em que o crime aconteceu as 5 h, para que a delegada presidente do inquérito policial e aos peritos, tivessem uma proximidade maior da realidade dos fatos.

A delegada relatou que a reconstituição foi feita para esclarecer divergências encontradas em alguns depoimentos “Nós verificamos divergência no depoimento de uma testemunha, de uma vítima e do autor. Essa prova pericial [reconstituição do crime], junto com as demais provas vai ajudar a entender o que de fato aconteceu no dia”, explicou Garcia.

Segundo a delegada todas as testemunhas foram ouvidas e as provas periciais já foram requeridas a próxima etapa do inquérito policial é a elaboração do relatório final.