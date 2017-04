A polícia da Suécia negou que tenham sido feitas detenções em relação ao atentado terrorista desta sexta-feira (7) em Estocolmo, capital do país, quando um caminhão avançou contra uma multidão em uma rua de pedestres. As autoridades divulgaram a imagem de um suspeito presumivelmente vinculado com o ataque.

A cúpula da polícia não quis confirmar em uma coletiva de imprensa os números de mortos e feridos, mas o serviço de inteligência tinha indicado horas antes que havia dois mortos. Alguns veículos de comunicação suecos informaram que são três mortes e oito feridos.

ONU

A Organização das Nações Unidas (ONU) - por meio de um comunicado de Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário geral - condenou o atentado realizado no centro de Estocolmo e expressou sua solidariedade com os afetados pelo ataque. "Esperamos que os responsáveis pelo ataque sejam levados à Justiça rapidamente", acrescentou Dujarric.