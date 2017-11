Vídeo: Policiais agridem manifestantes na ALMS

Com o plenário da Assembleia Legislativa lotado, manifestantes contra a Reforma da Previdência Estadual foram agredidos por policiais do Batalhão de Choque na manhã desta terça-feira (28). Sob protestos, os deputados aprovaram o Projeto de Lei.

Imagens de um vídeo mostram os policiais usando cassetetes para agredir e afastar os manifestentes do local onde acontece a votação. Os policiais também apontaram armas para os servidores que estavam no plenário. No vídeo, pelos menos três disparos são ouvidos.

Com a ação policial, os manifestantes subiram para a plateia do plenário enquanto os deputados aguardam para iniciar a votação. O Batalhão de Choque formou uma barreira entre os manifestantes e os deputados, que votaram o PL em pouco mais de 10 minutos.

Confira o vídeo: