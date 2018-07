Policiais alertam população sobre golpe do falso emprego

Os agentes da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul alertam a população sobre o golpe do falso emprego. O processo de procura de um emprego, a transição entre trabalhos, a solicitação de benefícios por desemprego e a contratação de novos funcionários criam muitas oportunidades para golpistas da internet enganarem as pessoas.

Para ajudar a população, os oficiais dão dicas de como evitar essas situações complicadas no dia a dia.

Fique atento:

• Toda vez que começar a interagir com um potencial empregador, passe algum tempo pesquisando-o para descobrir se ele é ou não legítimo.

• Você deve evitar dar qualquer informação pessoal ou financeira pela internet ou por telefone, principalmente se for solicitado a fazê-lo como parte de um processo de pedido de emprego. Na maioria dos casos, os empregadores legítimos não pedirão que você faça isso.

• Evite qualquer empregador que lhe peça para pagar uma taxa de inscrição, que exija que você pague por um curso de formação antes do trabalho real ou que lhe prometa comissões em troca de transferência de dinheiro para eles através de sua conta bancária.

• Cuidado com os esquemas de pirâmide. Eles pedem que você se junte a uma empresa ou pague dinheiro em troca da chance de ganhar mais dinheiro quando novos participantes ingressarem ou pagarem para o programa no futuro. Esses esquemas frequentemente são golpes, então, afaste-se deles.

• Exija um contrato. Se um potencial empregador não fornecer um contrato para finalizar um acordo de trabalho, pode ser uma farsa. Não entre em acordos ou compartilhe informações com potenciais empregadores que se recusam a oferecer um contrato formal.

• Procure sempre anúncios oficiais de emprego. Se você recebeu um e-mail sobre uma possível oportunidade de trabalho que você desconhece ou que não se candidatou, pode ser uma boa ideia fazer uma pesquisa online para verificar se a empresa emitiu um anúncio de trabalho legítimo. Isso pode ajudar a determinar a validade da oferta de emprego.