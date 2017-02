Três pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (27), após serem flagrados transportando um carregamento de pasta base de cocaína pela BR-267, em Bataguassu. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mercadoria está avaliada em aproximadamente R$ 1 milhão.

De acordo com informações do site Da Hora Bataguassu, o trio é composto por duas mulheres, sendo uma de 53, e outra de 37 anos. Foram presos ainda um jovem de 25 anos que seria o condutor do veículo, Hyundai Santa Fé. Eles seguiam pela rodovia, quando foram abordados em frente ao posto de fiscalização da PRF, no quilômetro 18.

Durante abordagem, a quadrilha teria apresentado respostas contraditórias, sendo entçao efetuada um busca minuciosa pelos policiais, onde localizaram os 42 tabletes de pasta base, num fundo falso, próximo ao porta-malas.

Interrogado, o motorista disse desconhecer a droga, apenas confirmando que teria saído de Dourados a caminho para o Estado de São Paulo.

O trio foi encaminhado a delegacia da Polícia Federal de Bataguassu, onde foram atuados pelo tráfico de drogas qualificado e associação ao tráfico.