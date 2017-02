Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta quinta-feira (16), mais de uma tonelada de maconha, uma pistola, um silenciador e varias munições de diferentes calibres em uma carreta na BR-163, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com o site Nova Alvorada News, os policiais abordaram um caminhão Mercedes Benz Axor, com placas de Suzano (SP), atrelado a um reboque carregado de sucatas. Ao dialogar com o condutor do veículo os policiais notaram o excesso de nervosismo e desencontro de informações.

Em vistoria na carreta, foram encontrados 1.560 kg de maconha, que estava escondidos em fundo falso do reboque. Junto aos entorpecentes foi localizada também uma pistola calibre 22 de marca Bersa, modelo 62, municiada e equipada a um silenciador; 100 munições calibre restrito ao 5.56; 8 munições cal 22 e dois aparelhos celulares.

O autor foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde o mesmo foi autuado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.