Policiais rodoviários das Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) apreenderam na manhã desta quinta-feira (19), mais de quatro toneladas de maconha e haxixe, numa carreta bi-trem, na PR-323, em Cafezal do Sul (PR). Questionado, o motorista de 29 anos, disse que pegou a droga no município de Naviraí (MS) e levaria a mercadoria até a Maringá (PR).

Segundo o site Brandão Júnior, a apreensão aconteceu após uma abordagem de rotina a uma carreta com placas do Rio Grande do Sul. A droga estava em baixo de caixas plásticas na carroceria do caminhão.

De acordo com os policiais, foram encontrados 218 fardos de maconha, pesados deram 40298 kg, e mais 2kg de haxixe.

Condutor e a carreta, junto com a carga foram entregues na Delegacia de Iporã (PR).