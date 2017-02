Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) localizaram mais de 7 toneladas de maconha, sendo transportadas numa carreta, na MS- 295, na região de Tacuru. De acordo com a polícia, a carga está avaliada em R$ 20 milhões. Segundo a corporação, está é a maior apreensão de maconha no Brasil registrada no país neste ano.

O flagrante aconteceu no sábado (11), durante um bloqueio policial. Segundo o DOF, os agentes avistaram uma Scania T113, em atitudes suspeitas pela rodovia, e deram ordem de parada ao condutor.

Identificado como José Mirobaldo Santos de 48 anos, morador de Campina Verde (MG), apresentou os documentos do veículo. Durante a entrevista, os policiais contataram que por baixo de uma carga de sal e ração havia volumes de maconha, que após pesados totalizaram 7.185 toneladas.

Novamente interrogado, o motorista disse desconhecer a carga, sendo encaminhada a Delegacia da Fronteira (Defron), onde foi atuado por tráfico de drogas.