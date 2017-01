Um casal que estava no carro foram conduzidos à delegacia para registro do crime

Agentes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) apreenderam na tarde desta quinta-feira (19), duas armas de fogo e munições, escondidos num veículo, na MS-164, no Distrito de Vista Alegre, região de Maracaju. Segundo o condutor, a mercadoria foi adquirida em Pedro Juan Caballero (PY) e seria entregue no município.

Flagrante aconteceu por volta das 17h45, no km 14, durante um bloqueio policial em frente à Base Operacional. Ao avistar um veículo Honda Civic, os policiais deram sinal de parada ao casal que se encontravam no automóvel.

Os policiais então realizaram uma vistoria minuciosa ao interior do carro, quando descobriram escondidos, uma pistola calibre 380, e um revólver cal 38. Além das munições, todos sem a documentação legal para o transporte.

Os autores foram encaminhados, juntamente com as armas e munições até a Delegacia da Polícia Federal de Dourados, para registro do caso.