Policiais apreendem carga de contrabando avaliado em R$ 6 milhões

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em conjunto com a Receita Federal, apreenderam nesta segunda-feira (3), quase 600 pacotes de cigarros contrabandeados, em três municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com a instituição, toda mercadoria está avaliada em R$ 6 milhões.

A primeira apreensão ocorreu em Mundo Novo. Uma carreta foi apreendida com 45 mil pacotes de cigarros, sem a documentação do transporte. O veículo e a mercadoria, foram entregues a policial local.

A segunda apreensão ocorreu no município de Japorã, quando agentes da PRF e Receita Federal, abordaram um caminhão Scania/ G380, atrelado a um semirreboque que possuía sinais de adulteração e placas clonadas. O veículo estava estacionado em uma estrada vicinal com 450 maços de cigarros. O motorista não foi localizado.

O último flagrante aconteceu em Paranaíba, quando duas carretas com 750 mil maços de cigarros foram abordados pelos policiais.

Os veículos estavam estacionados em um posto de gasolina. O condutor de uma das carretas, foi encontrado no posto. Com visível sinal de embriaguez, ele foi preso em flagrante.

O condutor da outra carreta não foi localizado.