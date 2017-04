Mercadoria que foi pega no Paraguai seria entregue em Rio Grande do Sul (RS)

Agentes do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (Sisfron) apreenderam nesta terça-feira (11), mais de meia tonelada de maconha, sendo transportados em uma carreta. O flagrante aconteceu próximo ao município de Aral Moreira.

Conforme divulgado no site Porã News, policiais da Sisfron realizava um bloqueio policial, quando avistaram um caminhão, conduzido por Ivanir Antônio Bossacka, de 39 anos, dando sinal de parada ao condutor.

O motorista oriundo de Santa Catarina (SC), apresentou respostas contraditórias, quando os agentes resolveram fiscalizar o veículo, carregado de soja. Ao levantar a lona, os policiais encontraram 507 quilos de maconha, e duas armas, uma delas 9mm e a cal 38.

Aos policiais, o caminhoneiro disse que a carga seria entregue em Rio Grande do Sul e que teria adquirido no Paraguai. O condutor, juntamente com a maconha e a carreta, foram entregues a Polícia Federal de Ponta Porã.