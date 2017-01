Policiais apreendem R$ 400 mil e produtos de contrabando na fronteira

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam nesta quinta-feira (5), mais de R$ 400 mil e produtos ilegais, na região de Ponta Porã. A operação que visa fiscalizar a entrada de mercadorias de contrabando no país, devem continuam nos próximos dias na fronteira.

A primeira apreensão ocorreu durante um bloqueio policial na BR-463, no Posto Fiscal Pacuri, quando um ônibus intermunicipal que fazia o trajeto Ponta Porã a Campo Grande foi abordado pelos oficiais. No bagageiro do veículo, foram encontrados 4 fardos de vesturários de origem paraguaia, que estariam sob responsabilidade de dois passageiros, que não tiveram os nomes divulgados.

Segundo a Receita Federal do Brasil, a mercadoria que foi encaminhada a instituição está avaliada em R$ 87 mil.

O segundo flagrante aconteceu horas após, quando outro ônibus de passageiros, que realizava o itinerário Ponta Porã x São Paulo, foi parado pelos agentes do DOF. No bagageiro do veículo foram encontrados mais 8 fardas de vestuários e 6 fardos contendo óculos, todos mercadorias oriúndas do Paraguai.

Duas pessoas que se apresentaram como proprietários da carga não mostraram a documentação probatória da importação e nem o desembaraço alfandegário. Questionados pelos policiais, ambos disseram que foram contratados pelo valor de R$ 250 para levar a carga até a Estação da Barra Funda, em São Paulo.

De acordo com a Receita Federal, essa segunda mercadoria apreendida está avaliada em R$ 324 mil.