Em protesto contra o anúncio de ajuste zero no salário dos servidores, o Sindicato dos Policiais Civís de Mato Grosso do Sul (Sinpol-MS) iniciaram na manhã desta quarta-feira (7) uma mobilização em frente à governadoria, no Parque dos Poderes.

“Decidimos acampar em frente à governadoria para trazer a cidade do nosso lado. Não queremos prejudicar a população e por isso vamos protestar aqui, contra quem está desvalorizando a categoria”, ressaltou o presidente do Sinpol-MS, Giancarlo Miranda.

De acordo com o Sindicato, o acampamento não tem previsão para acabar. “Só sairemos dali quando o governador atender a categoria, pois cansamos de falsas promessas”, afirmou.

Giancarlo explicou que a manifestação não trata apenas do reajuste. “Isso envolve o planejamento de médio e longo prazo e a desvalorização da categoria. Estamos aqui para demonstrar nosso descontentamento”.

Segundo o sindicato a categoria não tem reajuste salarial há três anos. “Nestes últimos três anos o estado teve recursos como nunca houve antes, mas o que aconteceu com esses recursos?".

O presidente do Sinpol-MS ainda citou as denúncias de corrupção envolvendo o governador. "Ou é incompetência ou está sendo explicado agora nas denúncias de corrupção. Um governo que não consegue honrar a própria palavra, como vai se dizer inocente em um escândalo de corrupção”, declarou.